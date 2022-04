La Fials replica al PD: “per i parcheggi fuori dal Del Ponte il nostro impegno risale al 2008”

«Che il PD varesino si interessi alle attività del sindacato FIALS conferma che l’azione sindacale è puntuale e riconosciuta e questo ci fa molto piacere».

Inizia così il comunicato firmato dal segretario territoriale Salvatore Santo che replica alla ricostruzione del dibattito politico sul parcheggio dell’ospedale Del Ponte fatta dalla segreteria cittadina del PD e ricorda l’impegno di Fials al fianco dei lavoratori per il parcheggio anche quando c’era l’azienda ospedaliera di Varese.

« Già dal 2008 la FIALS protestava sul diverso trattamento riservato ai dipendenti degli ospedali varesini rispetto a quelli degli ospedali di Busto e Gallarate proteste e richieste rinnovate negli anni all’azienda, alla Regione ed alle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute. Noi non ne facciamo una questione di colore politico o di preconcetti ideologici, alla FIALS, sindacato “autonomo”, interessano le condizioni di lavoro dei lavoratori e la fruizione dei cittadini dei servizi sanitari».

«Basterebbe documentarsi sulle proposte avanzate dalla FIALS per trovare una soluzione condivisa per il problema dei parcheggi in generale e di quelli “del Ponte” e di V. Monterosa in particolare. Nessun giudizio “politico” solo la constatazione che quanto richiesto dalla FIALS ai soggetti istituzionali e privati non ha ancora trovato alcun riscontro con buona pace dei lavoratori e dei cittadini. Giusto per ricordare – cosa abbiamo chiesto:

1. Perché non ci sono i parcheggi interni previsti dal progetto (sicuramente non indirizzata all’amministrazione Comunale);

2. Perché non stipulare una convenzione con la proprietà del parcheggio alle stesse condizioni dell’ospedale di circolo? (sicuramente non indirizzata all’amministrazione Comunale);

3. Perché non riservare parte delle strisce blu (quelle si istituite dall’amministrazione comunale) a parcheggi riservati ai lavoratori del Ponte a prezzo calmierato?

Abbiamo, più volte. chiesto un incontro con tutti i soggetti interessati senza ottenere risposta alcuna, evidentemente interessa di più la polemica che il fare».