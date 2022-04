La Filarmonica di Caravate piange Rosaria Romano. “Abbiamo perso un vero capitano”

La Filarmonica Caravatese piange Rosaria Romano. Presidente dalla banda dal 2011, si è spenta nella giornata di domenica 10 aprile, all’età di 68 anni. Sposata, con due figli, si è sempre impegnata per il suo paese e la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile per tutti coloro che la conoscevano.

«Ci sarebbero tantissime cose da dire, Rosaria era una donna piena di energie», ricorda Sabrina Tiozzo, vicepresidente dalla banda di Caravate. «Abbiamo perso un vero capitano e un’amica. Rosaria ha preso a cuore la Filarmonica di Caravate, aveva tanti progetti e idee, non si è mai fermata. Era una donna pronta ad affrontare ogni sfida con grinta, energica, dinamica, ricca di interessi. E così è stato anche nell’affrontare la terribile malattia che l’ha portata via. Resterà sempre nel cuore di chi l’ha conosciuta e stimata». A breve verrà celebrato il centenario della banda: «Le non ci sarà, ma faremo in modo di coronare i suoi sogni e portare avanti i suoi progetti».

Il funerale si terrà martedì 12 ,alle 15 (preceduto dal Santo Rosario alle 14.30) nella Chiesa Parrocchiale di Caravate.