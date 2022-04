La Fondazione Molina avvia un servizio di “cerco/offro lavoro” dedicato ai profughi ucraini

ДОПОМОГА ЗАВДЯКИ ОДНОМУ КЛІКУ

«Бути солідарним означає передавати почуття братерства,

через моральну і водночас матеріальну допомогу».

Fondazione Molina Onlus у Варезе надає анкуту збору даних українською

мовою для всіх тих, хто являеться біженцем

щоб допомогти з працевлаштуванням.

Посилання доступу до бази даних доступне для мережі

інституційної солідарності міста Варезе та його провінції.

La scritta in ucraino appare sul sito della Fondazione Molina di Varese. Si tratta di una delle due attività messe in campo a sostegno della popolazione vittima della guerra.

Oltre alla raccolta di generi di prima necessità, cibo ma anche materiale per l’igiene personale, che ha già portato alla distribuzione di oltre 700 chili di beni direttamente a chi ne ha bisogno attraverso i canali istituzionali dell’ambasciata ucraina, la Fondazione ha deciso di attivarsi anche in favore di chi scappa e giunge nella nostra provincia: «Spesso di tratta di persone che fuggono senza portarsi via nulla – commenta il Presidente Carlo Maria Castelletti – vengono ospitati da amici o famigliari. Non è semplice, per molti, farsi carico di questi profughi. Abbiamo quindi pensato a un’offerta concreta per offrire opportunità e integrazione, anche se momentanea».

La Fondazione ha quindi preso spunto dalle agevolazioni definite dalla normativa che permette percorsi facilitati di riconoscimento di titoli e professionalità: « Abbiamo aperto un sito, ospitato direttamente sul nostro portale – specifica il direttore generale Marco Masini – dove potersi segnalare, indicando la professione e le competenze. È scritto in ucraino così è possibile utilizzarlo anche nel proprio paese, prima di giungere in Italia».

La Fondazione Molina ha realizzato un servizio aperto a tutti: « Non solo personale sanitario, ma chiunque voglia offrire le proprie competenze e abilità – chiarisce il dottor Castelletti – abbiamo sparso la voce tra diversi enti e istituzioni. Raccogliamo curriculum e candidature che poi facciamo girare. Da parte nostra, per esempio, abbiamo già fissato due colloqui con persone che hanno titoli in campo sanitario: un medico e un infermiere».

L’iniziativa della Fondazione Molina permette così di avere un punto di riferimento per poter organizzare anche una vita lontano dalla propria terra: « Era un settore che ancora nessuno aveva preso in considerazione – rivela il dottor Masini – grazie al passaparola, sta funzionando bene. Arrivano diverse segnalazioni che poi rendiamo disponibile a tutti. Un link a un database a disposizione della rete di solidarietà istituzionale e della città di Varese. E non solo. Stiamo facendo un po’ da centro di raccolta delle informazioni, cercando di dare risposte vere perché chi arriva qui possa avere un’occasione senza gravare sulle famiglie ospitanti, spesso non in grado di sostenere a lungo l’accoglienza».

A ispirare le iniziative del Molina è stata Marina, una dipendente della Fondazione arrivata anni fa dall’Ucraina. È sua la lettera che apre la sezione dedicata all’Ucraina