La Futura è pronta per i quarti di finale: domenica 3 la Gara1 sul campo di Talmassons

Via ai quarti di finale playoff in Serie A2 di pallavolo femminile, con la Futura Volley pronta a vivere una esperienza mai praticata nella sua giovane storia. La squadra di Lucchini è in partenza per il Friuli (domenica 3 aprile, ore 17, palasport di Lignano Sabbiadoro) dove affronterà la Gara1 contro la Cda Talmassons in un accoppiamento sulla carta difficile ma non dal pronostico chiuso.

Le biancorosse hanno il morale alto dopo l’ottavo di finale superato contro Montecchio: Busto Arsizio ha vinto il confronto in due partite guadagnando così un maggiore lasso di tempo per preparare la sfida a Talmassons. Inoltre lo staff ha recuperato sia Sartori sia Badini, assenti in Veneto, consentendo così alla squadra di prepararsi al completo.

La Cda, seconda nel girone B con 15 vittorie in 20 partite di regular season, ha superato il primo scoglio battendo l’Olimpia Ravenna con un doppio 3-1 non dei più semplici. L’attacco è guidato dall’opposto Josephine Obossa, ex Monza, macchina da punti per questa categoria. In regia la ex di turno, Cecilia Nicolini, mentre la formazione titolare è completata dalle schiacciatrici Grigolo e Conceicao, dalle centrali Bovo e Cogliandro e dal libero Panucci. La serie è al meglio delle tre partite con Talmassons che avrà il fattore campo favorevole in Gara3.

«Siamo pronti per quest’altra sfida: da qui sappiamo che dovremo ragionare con la mentalità “tutto o niente”, quindi sappiamo che dobbiamo giocarci tutto – spiega coach Lucchini alla vigilia – Direi che mentalmente stiamo approcciando bene il lavoro settimanale e sappiamo che bisogna andare a Lignano per portare a casa Gara 1; non abbiamo il fattore campo a favore e iniziare la serie con un risultato vincente sarebbe molto importante. Di fronte avremo una squadra molto forte, soprattutto a livello fisico perché Talmassons ha giocatrici d’esperienza e offensive, ma anche il nostro gruppo lo è, quindi sono convinto che verrà fuori una serie molto bella. Vogliamo proseguire il nostro percorso e siamo pronti».

La centrale bustocca Giuditta Lualdi prosegue: «Mi sembra ci sia il clima giusto: al di là della prestazione di Montecchio arriviamo da cinque vittorie consecutive e questo ci dà la serenità adeguata per poter lavorare determinate e convinte di poter portare a casa le due partite che ci avvicinerebbero al nostro obiettivo. Sappiamo quali sono le nostre potenzialità e sappiamo di averle sfoggiate in parte nelle ultime uscite, ma la cosa bella è che stiamo cercando tutti i giorni di lavorare per mettere in campo sempre qualcosa di più».