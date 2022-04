La musica è un lavoro, se ne parla in biblioteca a Gazzada Schianno

Sabato 30 aprile alle ore 21 nella Sala Polivalente in concomitanza con la festa dei Lavoratori del 1 maggio conferenza con il musicologo Franco Fabbri, ex chitarrista, cantante e compositore negli Stormy Six

Dopo il successo dei primi due week end musicali del ciclo “MusicAttraverso 2022”, la rassegna di musica e cultura musicale della Biblioteca di Gazzada Schianno, prosegue sabato 30 aprile e domenica 1 maggio con un triplo appuntamento dedicato alla Popular Music e al suo mondo.

Sabato 30 Aprile alle ore 21, poi, presso la Sala Polivalente della Biblioteca di Gazzada Schianno in concomitanza con la festa dei Lavoratori del 1 maggio conferenza musicale dal titolo “La musica è un lavoro” con il musicologo Franco Fabbri, ex chitarrista, cantante e compositore negli Stormy Six, gruppo che nel 1980 ricevette un Premio della critica discografica tedesca per l’album Macchina maccheronica come miglior disco rock dell’anno davanti ai Police e ora Musicologo, professore prima all’Università di Torino (Popular music e Culture e tecniche del suono e della musica), ora tiene il corso di Elementi di economia dei beni musicali all’interno del corso di laurea in Informatica musicale all’Università degli Studi di Milano. Insegna anche Storia della popular music e Storia delle forme e dei repertori musicali al Conservatorio di Parma e alla Statale di Milano.

“Cosa fai nella vita?” “Mi occupo di musica” “No, ma intendevo: che lavoro fai?”. Non è facile far capire che la musica è un lavoro. E invece è legata a doppio filo con il lavoro, fin dalle sue origini. Dai canti di lavoro ancestrali a quelli che ancora esistono, dall’invenzione dei primi strumenti (che è contemporanea a quella delle prime macchine) fino alla complessità delle società moderne, delle quali un’orchestra sinfonica, un teatro d’opera, un concerto in uno stadio sono rappresentazioni simboliche, tutto lega la musica al lavoro. Un lavoro che è mancato, purtroppo, negli ultimi due anni. Un lavoro del quale dobbiamo sostenere la ripresa.

Poi domenica 1 maggio, alle ore 17,30 nel parco comunale di Villa de Strens (in caso di cattivo tempo il concerto si svolgerà presso il Teatro dell’oratorio di Schianno), il concerto di Banditaliana dal titolo che è già di per sé un programma: La musica è un lavoro.