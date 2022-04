La pallacanestro che piace ai ragazzi: indagine tra i giovanissimi di Varese e provincia

C’è un questionario sul basket che inizia a girare sulle chat degli studenti, e anche tra quelle dei genitori, di Varese e Provincia. Promotori dell’iniziativa sono l’associazione “Il Basket Siamo Noi” e la Pallacanestro Varese che hanno chiesto aiuto a un gruppo di studenti della laurea magistrale in Psicologia delle organizzazioni dell’Università Cattolica per promuovere un progetto di ricerca capace di approfondire punti di forza e debolezza dell’interesse dei più giovani verso la pallacanestro.

Obiettivo dichiarato di società e associazione è riuscire a condividere la grande passione per il basket anche con ragazzi e adolescenti tra i 13 e i 24 anni, cui è rivolto in particolare il questionario.

In questo momento infatti la maggior parte dei tifosi della Pallacanestro Varese ha tra i 45 e i 65 anni. Una generazione di adulti che ha vissuto in prima persona i grandi successi della prima squadra, quelli degli anni ’80 e poi l’indimenticabile scudetto della stella dei Roosters nel 1999.

La sfida di coinvolgere i più giovani nella passione per la Pallacanestro passa sicuramente per il basket giocato, anche in tenera età, ma tra le armi da mettere in campo potrebbero pure esserci servizi e accorgimenti legati alle indicazioni che emergeranno dall’indagine in corso tra i ragazzi, sul loro modo di sentire e vivere l’esperienza sportiva da tifosi, a casa o al Palazzetto.

Per partecipare all’indagine compilare il form a questo link.