La Pallamano Cassano Magnago doma i leoni di Eppan e cala il poker di vittorie (24-20)

Campo infiammato quello del palazzetto Tacca questa sera, sabato 2 aprile, per il match contrastatissimo tra la Pallamano Cassano Magnago e Sparer Eppan: una partita non priva di nervosismo e tensione la cui posta in palio era la fuga definitiva dei play-out per i lombardi, che hanno sconfitto in casa i leoni di Eppan 24-20.

Nonostante la difesa alta e insidiosa dei gialloblu che hanno messo in difficoltà le azioni di gioco dei lombardi (con Federico Mazza e Nikola Jezdimirovic marcati aggressivamente al nascere di moltissime iniziative di tiro e la zona centrale della formazione affollata) Cassano ha avuto la meglio affidandosi alla velocità in attacco data dall’opportunità dei contropiedi, ai tiri dall’area dei 9 metri e alle azioni vincenti delle ali.

Ad aiutare la sorte degli amaranto il portiere Luca Monciardini in gran spolvero, che ha parato 19 tiri dei gialloblu (tra cui 1 rigore). La vittoria è dovuta alla coesione e alla concentrazione di una squadra capace di interpretare la partita e di giocare al 100% della concentrazione, senza cali di tensione o black-out nei momenti più critici: buona la difesa, sempre schierata in maniera compatta sul 6-0, che ha sicuramente aiutato Monciardini, spingendolo a difendere fino all’ultimo la porta amaranto; ancora qualche sbavatura in attacco dovuta all’imprecisione di alcuni tiri, resi ancora più difficili dall’imponenza dell’estremo difensore Samuele Bortolot, che ha giocato un’ottima partita riducendo, con le sue parate, non di poco lo svantaggio.

Si tratta della quarta vittoria consecutiva per il Cassano Magnago, che ora ha 19 punti; con la sconfitta di Bozen e Trieste, Cassano è sotto di solo un punto agli altoatesini (ancora a 20 punti) e ha lasciato i giuliani ed Eppan nella zona play-out.

PRIMO TEMPO

Nella prima mezz’ora di gioco le squadre hanno preso le misure, sfidandosi punto a punto senza uno stacco netto dei lombardi o degli altoatesini. Tante le situazioni di parità: dopo il gol del 2-1 dell’ala Stefano Bassanese, il centrale Moritz Pircher all’8′ ha segnato il pareggio 2-2; poi il 3-3 all’11.33′ piazzato dal serbo Uroš Lazarević come risposta al rigore del capocannoniere amaranto del campionato, Federico Mazza.

Dopo un primo quarto d’ora di parità, Cassano Magnago ha tentato la fuga in avanti con le azioni andate a segno di Nikola Jezdimirovic dai 9 metri al 18.47′ (8-7) e di Alberto Lazzari al 20′, dopo aver dribblato la difesa con il cambio di direzione velocissimo, il suo segno distintivo (10-8).

Dal 20′ la difesa gialloblu degli ospiti, dapprima molto alta e intricata, ha iniziato a smagliarsi, mentre le azioni d’attacco sono state bloccate dalla muraglia amaranto: sono stati 7-8 durissimi minuti di carestia, interrotta solo al 27′ dal centrale Omar Santinelli. Un punto che ha rinvigorito i leoni di Eppan, che hanno insaccato due gol (12-10 grazie a Jan-Niklas Oberrauch al 28.16′ e 12-11 dopo il gol di Moritz Pircher al 29′) nella porta difesa da Luca Monciardini.

Con il gol di Mazza al 29′, il primo tempo di è concluso 13-11 per Cassano Magnago.

SECONDO TEMPO

Nella seconda mezz’ora di gioco i cassanesi hanno allungato il divario che li separava da Sparer Eppan, dopo aver colto le fragilità degli avversari e compreso di poterle sfruttare a loro favore: la diesa, tenuta sempre sullo schema 6-0, si è intensificata rivelandosi una trappola insidiosa per gli ospiti, mentre in attacco ha avuto la meglio la tattica che ha preso alla sprovvista la difesa altoatesina.

nei primi 5 minuti hanno staccato i gialloblu di 6 lunghezze (17-11). A dare il via alle danze dei gol in porta di Christian Raffl Lazzari su assist di Mazza al 30.43′ – forse l’azione più bella della partita – (14-11), seguito a ruota dal pivot Dorio al 32′ (15-11) e da Mazza al 34′ (16-11).

Al 38′ i leoni si sono risvegliati dall’incubo amaranto, tentando la rimonta: Santinelli ha segnato il gol del 17-12 (al 37.51′), Oberrauch quello del 18-13 dall’ala destra al 43′ e Lazarević al 44 ha portato la squadra a -5 (19-14). Con i due minuti di espulsione di Dorio (a partire dal 47.17′), la squadra lombarda ha giocato in inferiorità numerica cercando di arginare la pericolosa risalita di Eppan: nonostante le difficoltà i cassanesi hanno stretto i denti e mostrato agli avversari il loro vero valore, portandosi 21-16 a dieci minuti dal match (merito del contropiede di Filippo Branca e del gol di Simone La Bruna al 51′).

Dopo l’ultimo time-out del match a meno di nove minuti dalla fine, le squadre si sono scontrate infiammando il gioco e tentando il tutto per tutto (che per Cassano significava la vittoria, per Eppan una rimonta in lotta contro il tempo): a insaccare le ultime reti lombarde Giacomo Visentin in contropiede al 52′ (22-16) e Dorio al 54′ su assist di Mazza (23-18); l’unico dei gialloblu a far preoccupare i cassanesi in testa è stato il terzino Oberrauch, che ha scagliato tre reti fino a portare Eppan a -4.

Dopo il gol di Alberto Lazzari al 59′, il match si è concluso 24-20 per Cassano Magnago.

I MIGLIORI MARCATORI

Dei lombardi il migliore è stato Nikola Jezdimirovic per il numero di gol (6, di cui 1 rigore), mentre Federico Mazza non è stato all’altezza della sua solita media di reti: tra la forma non smagliante e l’imprecisione dei tiri (ha sbagliato due rigori su tre), il bomber amaranto è stato braccato uomo a uomo dalla difesa altoatesina, portandolo a optare più per i tiri dai 9 metri che per quelli dall’area dei 6 metri.

Tra gli altoatesini i migliori a parimerito sono stati Jan-Niklas Oberrauch e Uros Lazarevic, entrambi con 5 reti.

Tabellino CASSANO MAGNAGO-SPARER EPPAN (24-20)

1 tempo: 13-11

2 tempo: 24-21

CASSANO MAGNAGO: Luca Monciardini, Alberto Lazzari (4), Federico Mazza (4), Ivan Salvati, Mattia Dorio (2), Giacomo Visentin (1), Simone La Bruna (2), Filippo Branca (3), Stefano Bassanese (1), Nikola Jezdimirovic (6), Tommaso Braggion e Giacomo Decio (1)

SPARER EPPAN: Samuele Bortolot, Jan-Niklas Oberrauch (5), Andreas Pircher (1), Moritz Pircher (2), Gabriel Morandell (1), Uros Lazarevic (5), Omar Santinelli (2), Nikola Stankovic (4)

Arbitri: Zancanella R. e Testa D.

Ammonizioni: (per Cassano) Nikola Jezdimirovic al 40.01′ e 58.23′, Mattia Dorio al 47.17′, Giacomo Visentin al 24.33′ e Federico Mazza al 6.55′ – (per Eppan) Dragan Slijepcevic squalificato al 19.45′; 2 minuti a Andreas Pircher al 38.19′, Gabriel Morandell al 36.33′, Uros Lazarevic al 48.53′ e Nikola Stankovic al 22.06′

LA VENTIDUESIMA DI CAMPIONATO

Secchia Rubiera ha vinto il match emiliano contro Carpi (31-26), mentre Alperia Merano l’ha spuntata in trasferta contro Albatro (23-24). Raimond Sassari ha vinto di misura Pressano (33-25), così come Conversano ha superato Trieste (28-23) e Brixen ha vinto il derby altoatesino contro Bozen (27-25).