La Pallamano Cassano Magnago pareggia al fotofinish a Siracusa: 23-23 contro Albatro

Si è concluso in pareggio 23-23 il match di oggi, sabato 9 aprile, della Pallamano Cassano Magnago contro Teamnetwork Albatro, dopo una sfida all’ultimo secondo che sembrava premiare i padroni di casa, che a cinque minuti dalla fine erano in vantaggio di 4 gol. (Foto di Alessandro Parisato)

Nonostante un inizio in labile vantaggio, gli amaranto hanno sofferto parecchio sul campo siracusano: le azioni veloci dei blu-arancio hanno più volte eluso la difesa lombarda, guadagnandosi dei solchi sull’area dei sei metri per andare a segno.

In attacco hanno dovuto confrontarsi con una difesa siciliana “bassa” (6-0) impenetrabile, al punto da impedire ai cassanesi di trovare un varco tra i difensori: tanti i tentativi di gol andati a vuoto dovuti sia alla lontananza dalla porta, sia all’imprecisione o alla foga di tirare e ricucire lo spareggio (solo 8 nel primo tempo e 6 nel secondo).

Se a neanche dieci minuti dalla fine la sconfitta lombarda sembrava inevitabile, con un vantaggio di Albatro di +4 (20-18), i cassanesi non si sono persi d’animo ma hanno stretto i denti e recuperato un punto dopo l’altro, puntando sulla velocità dei contropiedi e sui tiri dall’ala. I portieri Luca Monciardini e Nicolò Riva hanno naturalmente contribuito alla causa amaranto (tre parate per il primo nei primi 30 minuti e 5 per il secondo nella seconda metà del gioco, di cui un rigore).

Dopo quattro vittorie consecutive, il pareggio porta gli amaranto a 20 punti, non salvandoli ancora definitivamente dalla zona play-out: manca ancora un punto da conquistare in una delle due prossime e ultime partite del campionato A1 Beretta.

PRIMO TEMPO

Nel primo quarto d’ora le due squadre si sono misurati su un livello di parità. Il match è iniziato con il rigore di Federico Mazza al o.58′ (0-1) nella porta di Gabriele Randes, poi seguito dal contropiede di Filippo Branca al 3.09′ e dal gol di Alberto Lazzari (0-3) al 5′.

Ottenuto il vantaggio, Albatro ha ripreso coraggio e tentato la scalata, al punto da portarsi in parità diverse volte: a segnare il 3-3 Vito Marino all’8.13′, mentre Marko Bobicic ha realizzato il 4-4 (all’8.45). Ci hanno pensato Dorio in contropiede all’11 e poi Mazza al 13′ a ristabilire l’ordine (5-6), ma non è bastato.

Da qui la difesa amaranto, schierata sul 6-0 ma con uscite aggressive sui terzini che lasciavano buchi ghiotti per gli attaccanti siracusani, ha mostrato i suoi punti deboli: così i blu-arancio ne hanno approfittato, cominciando a costruire un vantaggio gol dopo gol. Ottenuto il vantaggio, al 20′ i padroni di casa hanno tentato la fuga, tenendo gli amaranto bloccati a sei gol per un periodo di magra di 8 minuti che è sembrato lunghissimo: a segnare il vantaggio al 23′ è stato Hamza Fredj (9-8), seguito a ruota da Gianluca Vinci al 25′ (10-8).

Gli amaranto si sono risvegliati dal black-out con le due prestazioni di Lazzari, ma non sono bastate a fermare i siciliani. Il primo tempo si è concluso 12-10 per albatro.

SECONDO TEMPO

La seconda mezz’ora di gioco è iniziata a favore dei blu-arancio, che fin da subito hanno tentato la fuga in avanti realizzando 4 gol nei primi 7 minuti, cui però i cassanesi hanno prontamente risposto: Mazza ha segnato il 13-11 al 33′, seguito da Lazzari che ha diminuito il vantaggio (13-12).

Dopo il rigore di Mazza al 40′ (15-14) che ha assottigliato le distanze, Albatro ha risposto muscolarmente al punto da far tremare i lombardi: il terzino Giovanni Rosso al 41′ è andato a rete fingendo un passaggio e ingannando il portiere Riva, dando inizio alla scalata blu-arancio (16-14). A seguirlo Marino, Zungri, Vinci e Bobicic che hanno permesso alla squadra sicula di staccare con il massimo parziale e prendere il controllo del match. I gol degli avversari di Albatro hanno certamente messo in grande difficoltà i lombardi che, al contrario dei padroni di casa, hanno avuto maggiore difficoltà a trovare un valico in attacco e insaccare punti, ma ciò non li ha abbattuti.

Al momento di crisi gli amaranto hanno risposto stringendo i denti e cercando di puntare sulla velocità e sul tatticismo. A dieci minuti dalla fine Lazzari si è dimostrato la carta vincente per i tiri più imprevedibili, andando a segnare due gol che hanno rinvigorito tutti i compagni e dimostrando che la partita era ancora aperta (20-18). Il rigore di Mazza al 53′ ha portato Cassano Magnago a -2 (21-19), ma lo scatto finale dei blu-arancio ha cambiato di nuovo le carte del match: a 5′ minuti dalla fine Albatro era a 4 gol di vantaggio (23-19) dopo il rigore di Bobicic e il gol dall’ala di Vinci, eppure non è bastato a stoppare i lombardi.

Ci ha pensato Filippo Branca, l’uomo della provvidenza amaranto, a insaccare 3 gol e ad assottigliare lo svantaggio a solo un punto a neanche un minuto e mezzo dalla fine (23-22). A trenta secondi dalla fine, Mazza ha conquistato il pareggio con un rigore imprendibile che ha fatto tirare a tutti un respiro di sollievo.

Il match si è concluso con il pareggio 23-23.

«Matematicamente non siamo ancora salvi, perché oggi avremmo dovuto vincere e invece abbiamo solo un punti», ha commentato Davide Kolec, «anche se perdevamo per me andava bene perché io volevo vedere i ragazzi che ci credevano fino alla fine ed è stato così. Complimenti al Siracusa che ci ha messo in difficoltà».

I MIGLIORI IN CAMPO

Federico Mazza ha confermato il ruolo di bomber amaranto con 7 gol in saccoccia (di cui 3 rigori). Lo seguono Alberto Lazzari con 6 gol (la sua prestazione si è dimostrata fondamentale per la squadra, soprattutto nei momenti più duri della partita) e Filippo Branca, anch’egli con 6 reti nella porta siracusana.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)