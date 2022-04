La Pallamano Cassano Magnago si gioca l’ultimo match in casa contro Mezzocorona: “Ci crediamo fino alla fine”

Dopo il pareggio di mercoledì 13 aprile contro Malo, un altro match tosto attende le ragazze della Pallamano Cassano Magnago domani, sabato 16 aprile: al palazzetto Tacca di Cassano Magnago arriverà Mezzocorona. Fischio d’inizio alle 18.30. (Foto di Stefano Moroni)

Si tratta di un altro tassello importante per costruire la fuga dalla zona bassa della classifica play-out; il pareggio contro Malo ha portato un punto alle amaranto e fiducia nelle proprie capacità. Una vittoria, a quest’altezza del campionato, costituirebbe la fine del periodo di magra che dura ormai da febbraio.

Quella di domani è ufficialmente l’ultima giornata di campionato di serie A1 Beretta, ma le lombarde scenderanno nuovamente in campo giovedì 28 aprile per recuperare il match contro Erice (alle 18.00) saltato qualche settimana fa per dei casi di positività al Covid-19.

«Abbiamo ancora qualche chance per evitare i play-out, saremo anche legati a qualche incastro di altri risultati positivi ma ci crediamo fino alla fine. Mezzocorona è una squadra in ripresa, ha ottime giocatrici dotate di talento oltre al terzino più in forma del momento, Saranovic. Anche per loro sarà una gara molto importante ma vogliamo assolutamente chiudere la regular season con una prova convincente».

CASSANO MAGNAGO VS MEZZOCORONA

Quando si sono incontrate a dicembre, Cassano Magnago ha vinto di misura contro la squadra trentina (26-30). Dopo un inizio del girone decisamente in salita per Mezzocorona, che ha perso con Salerno (20-33), Malo (28-27), Erice (38-27), Pontinia (26-36), Brixen (41-28), Casalgrande Padana (30-29), Mestrino (19-28), Ariosto Ferrara (33-37), la prima vittoria è arrivata a inizio aprile contro Leno (22-25), mentre settimana scorsa hanno subito una sconfitta di misura contro Padova (32-35).

Escluso il pareggio con Padova a marzo, le cassanesi non vincono dallo scorso febbraio, quando batterono Leno (36-34); nell’ultima partita giocata a fine marzo le cassanesi hanno largamente perso contro Pontinia (35-29).

L’UNDICESIMA DI RITORNO

L’undicesima e ultima giornata di ritorno inizia alle 17.30 con Ariosto Ferrara-Pontinia, seguito alle 18.30 da Salerno-Erice. Si prosegue alle 19 con Brixen-Mestrino e alle 19.30 con Leno-Casalgrande Padana; a chiudere la giornata il derby veneto Padova-Malo.