La polizia lo ferma col cellulare in tasca, ora rischia fino a 3 anni di carcere: il caso a Varese

Era stato «avvisato» oralmente dalle autorità di polizia per via di reati legati allo spaccio di droga, per i quali un ventiduenne è finito di fronte al giudice, condannato e in attesa di affidamento in prova. L’avviso orale del questore riguardava una serie di comportamenti da tenere: serve, in quanto misura di prevenzione, a togliere dagli ambienti «sensibili» al compimento di alcuni reati i cittadini che ne sono colpiti, tecnicamente si tratta di un «invito rivolto alla persona a tenere una condotta conforme alla legge», recita il testo del decreto legislativo 159 del 2011 che disciplina proprio questo istituto.

Invito che conviene seguire ala lettera.

Chi contravviene a questa misura di sicurezza prevista dall’articolo 3 comma 4 del decreto legislativo rischia «da uno a tre anni di carcere e una multa da euro 1.549 a euro 5.164»

Ma cosa dice l’articolo 3 comma 4? «Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi».

Un elenco con un passaggio importante, nelle prime righe del provvedimento, dove si parla di «qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente». Succede dunque che il giovane in questione oggi imputato proprio per aver contravvenuto a questa misura di prevenzione, sia stato fermato dalle volanti della polizia fuori da un fast food nel capoluogo il 7 luglio del 2021.

La polizia in quei frangenti era particolarmente attenta in quella zona di Varese al contrasto della microcriminalità legata allo spaccio di droga e aveva fermato un gruppo di giovani nelle vicinanze della paninoteca. Documenti, controllo nella banca dati «ced interforze», e la verifica di eventuali procedimenti a carico dei fermati.

Scatta l’alert legato alla condizione del soggetto colpito da «avviso orale» del questore al quale viene chiesto di svuotare le tasche dalle quali salta fuori un banalissimo smartphone.

«Telefono che tuttavia, secondo una interpretazione particolarmente restrittiva della norma, rientrerebbe negli oggetti non consentiti», spiega l’avvocato Paolo Bossi che difende il giovane dinanzi al giudice monocratico di Varese dalle pesanti accuse che possono comportare, come si è visto, pesanti pene detentive e pecuniarie. Fra le considerazioni del legale albergano le valutazioni per un mezzo diffusissimo fra i giovani, praticamente un’appendice di tutti noi e che rientra fra gli oggetti in us comune, quasi indispensabile per la vita di tutti i giorni.