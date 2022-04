La protezione civile provinciale festeggia alle Fontanelle la fine dell’emergenza sanitaria

La Protezione Civile venerdì 1° aprile 2022 ha celebrato la fine dell’emergenza sanitaria presso il Centro Polifunzionale delle Emergenze (CPE) alle Fontanelle.

All’incontro erano presenti Francesca Brianza, Vicepresidente del Consiglio Regionale; Salvatore Rosario Pasquariello, Prefetto della Provincia di Varese; Alberto Barcaro, Consigliere delegato alla Protezione Civile; Rodolfo Di Gilio, Dirigente Sviluppo e Sicurezza della Provincia di Varese; il Colonnello Enrico Gabrielli e il Colonnello Federico Collina in rappresentanza dell’Esercito italiano e i rappresentanti delle diverse Organizzazioni di Protezione Civile del territorio varesino.

Alberto Barcaro, Consigliere delegato alla Protezione Civile, ha messo in evidenza: «l’importanza di essere e fare “squadra” dei volontari che, supportati e coordinati da un sistema integrato che comprende tutte le forze introdotte dallo Stato, hanno dato instancabilmente il loro contributo negli ultimi due anni per la Comunità e il Territorio».

«La risposta pronta dello Stato e delle Istituzioni pubbliche è stata possibile ed efficace grazie all’apporto del mondo del volontariato – ha sottolineato Salvatore Rosario Pasquariello, Prefetto della Provincia di Varese – una risorsa sempre pronta e disponibile a collaborare con le istituzioni nella gestione delle emergenze e dei soccorsi alla popolazione.

In rappresentanza dell’Esercito italiano, a ritirare un piccolo presente e a condividere le loro esperienze, il Colonnello Enrico Gabrielli della NRDC-ITA di Solbiate Olona e il Colonnello Federico Collina del II Reggimento Genio Pontieri di Piacenza che hanno sottolineato l’importanza di “cogliere i frutti” di questa recente esperienza, ossia coltivare lo spirito di collaborazione nato tra le Istituzioni e il mondo del volontariato.

Infine, Francesca Brianza, Vicepresidente del Consiglio Regionale, ha ringraziato tutti i presenti a nome di Regione Lombardia per il lavoro svolto per il bene della collettività. Inoltre, ha condiviso il suo orgoglio per il lavoro di squadra e per la disponibilità di tutte le forze scese in campo, citando come esempio gli ottimi risultati ottenuti al centro vaccinale di Gallarate.