La quarta dose di vaccino anticovid è già stata somministrata a 24mila persone in Lombardia

Ad una settimana dall’avvio delle somministrazioni della quarta dose di vaccinazione anti-Covid sono quasi 11.500 le persone over 80, ospiti delle RSA e over 60 con elevata fragilità che hanno già ricevuto il secondo richiamo vaccinale (second booster). A loro si aggiungono altri 12.211 cittadini che hanno già ricevuto la 4° somministrazione a causa della ‘marcata compromissione della risposta immunitaria’ (per questa fascia di popolazione la quarta dose è stata inoculata a partire dal 1° marzo 2022).

Ad oggi sono oltre 24.000 le nuove prenotazioni di vaccinazioni (1°, 2°, 3° e 4° dose) presso hub vaccinali, farmacie e cooperative di medici di medicina generale. In Lombardia, la vaccinazione contro il Covid-19 non si è fermata neppure a ‘Pasquetta’. Sono, infatti, 844 i cittadini di tutte le età che hanno scelto di vaccinarsi proprio il ‘Lunedì dell’Angelo’. Quasi il 46% del totale nazionale. Di questi, la maggior parte sono anziani e fragili.