I Cavalieri d’Italia premiano la bontà e la solidarietà di Varese

L‘Unione Nazionale Cavalieri d’Italia è un’associazione di volontariato e promozione Sociale che raccoglie insigniti di Onorificenze della Repubblica Italiana e simpatizzanti, diffusa a livello nazionale ed internazionale. Allo scopo di favorire iniziative a carattere sia civile che benefico, inclusive e a sostegno di progetti di volontariato, la sezione di Varese assegna il “ Premio Bontà” e del “Premio Solidarietà” su unità provinciale, di cui si è tenuta la cerimonia di consegna questa mattina, Sabato 2 aprile, presso i Giardini Estensi del Comune di Varese.

Matteo Bonizzi è il vincitore del premio bontà, un ragazzo affetto da sindrome di Down, solare, sempre sorridente e con un cuore grandissimo. Vive a Varese con la sua mamma, la signora Pina, una grande donna forte e generosa, cui Matteo è molto legato. All’inizio dell’anno 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia, Matteo ha organizzato una mostra di pittura esponendo tutte le opere, dipinti, realizzati da lui stesso tra il 2018 e 2019, con lo scopo di raccogliere fondi da donare al Parroco di Cadegliano Viconago, Don Gianni Bianchi, per le missioni di Karamoja nella regione di Moroto in Uganda.

Dal 2020 al Premio Bontà si è affiancato il Premio Solidarietà che vuole porre al centro l’impegno solidaristico che l’essere umano mette a disposizione del suo prossimo con il suo operare: è la Dott.sa Laura Pasetto la vincitrice di questo premio. Il suo studio, effettuato presso l’Istituto Mario Negri di Milano e presso la Città della Salute di Torino, ha messo in luce uno dei meccanismi che provoca la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) – una grave malattia neurodegenerativa progressivamente invalidante che colpisce individui adulti – dimostrando che è la carenza di un enzima (la ciclofillina A) nelle cellule ad indurre la malattia.

Questi studi potrebbero significare un primo passo importante verso lo sviluppo di una terapia per la SLA.