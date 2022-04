La squadra lavenese di Strade Pulite in campo ogni domenica per la pulizia del territorio

Prende il via #ladomenicadilaveno, l’appuntamento fisso che si sono dati i volontari della squadra lavenese di Strade Pulite per la pulizia del proprio territorio.

Nella giornata di ieri, domenica 11 aprile, c’è stato il secondo appuntamento. Il gruppo di volontari si è occupato della foce del Boesio al Gaggetto, del parcheggio di via XXV Aprile e, a partire dalla ciclabile di via Diaz, del fossato di fronte alla stazione, «L’ultimo tratto è ancora da completare», fanno sapere da Strade Pulite.

In totale sono stati riempiti una decina di sacchi con molta plastica e alluminio e infiniti mozziconi.

«Grazie a David, sempre con stivaloni per occuparsi del torrente, ad Amedeo, Damiano e alla nuova forza Rita a cui diamo anche un caloroso benvenuto. Se, come Rita, fai già raccolte in solitaria e se credi, come noi, che l’unione faccia la forza, iscriviti qui: https://forms.gle/5M7XBCfwEmZqTS5AA e diventa un volontario di Strade Pulite», concludono dall’associazione.