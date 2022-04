La storia di Calogero Marrone diventa arte in un fumetto firmato dall’artistico di Varese

“I giovani raccontano, Calogero Marrone, un uomo giusto a Varese“: questo il titolo del fumetto, presentato questa mattina alla conferenza stampa tenutasi al liceo artistico Angelo Frattini, realizzato dalla classe 5^G dell’indirizzo multimediale.

Un progetto realizzato con la collaborazione dell’Istituto Calogero Marrone, che li ha resi portavoce di una storia importante che porta con sé un grande insegnamento di bontà e coraggio.

“Un grazie speciale va alla Preside dell’istituto Frattini e al Professor Costantin Migliorini che hanno reso possibile la realizzazione di questa idea, nata dalla necessità di far conoscere il più possibile questa figura, quella di Calogero Marrone, che per molti anni è rimasta sconosciuta: un grande uomo che durante la seconda guerra mondiale ha distribuito documenti falsi per i cittadini ebrei, affinché potessero fuggire dalle persecuzioni nazifasciste trovando riparo in Svizzera. Il fumetto è in grado di parlare a chiunque, adulti e bambini – racconta Margherita Giromini, presidentessadell’Istituto Marrone – Dobbiamo raccontare queste storie prima che non ci siano più testimoni viventi. Una vita ha valore quando viene salvata e anche quando la perde chi salva gli altri”.

Un racconto scritto e disegnato da giovani e che vuole insegnare ad altri giovani a mantenere viva la memoria: “la memoria va coltivata – racconta Rossella Di Maggio – A scuola si impara a condividere, si impara cos’è cos’è l’inclusione e si impara anche ad agire secondo un sistema democratico. Per questo è giusto ricordare una figura come quella di Calogero Marrone, uomo proclamato Giusto tra le Nazioni, la più alta onorificenza assegnata dallo Stato di Israele”.