La tragedia di Monteviasco, le perle della diocesi e la rapina di Gallarate nel podcast del 21 aprile

Le principali notizie di giovedì 21 aprile

E’ iniziato nella giornata di giovedì 21 aprile il processo per i fatti del novembre 2018 della funivia di Monteviasco che causarono la morte di Silvano Dellea, lo storico manutentore dell’impianto. Sono dieci gli imputati che dovranno rispondere di omicidio colposo.

Come prima cosa i giudici hanno raccolto il racconto dei primi testimoni che hanno operato sul posto dopo la tragedia del novembre 2018: Per primo è stato sentito il militare che coordino’ chi arrivò sul posto quel lunedì pomeriggio del novembre del 2018, il luogotenente Gianpaolo Paolocci,, che ha raccontato non solo dei primi drammatici momenti, ma anche del sequestro dell’impianto e del recupero della sua scatola nera.

Nel corso di questa prima udienza è stato sentito anche il medico legale che ha eseguito l’autopsia e ha confermato la causa di morte per asfissia traumatica.

Quello iniziato nel pomeriggio del 21 aprile è un processo importante per accertare le responsabilità di un fatto doloroso per l’intera comunità di monteviasco che ancora oggi sta pagando le conseguenze dello stop all’impianto la cui riapertura, tecnicamente vicinissima, è però ancora in forse per mancanza dei soggetti che dovranno gestire la funivia: è andata infatti deserta pochi giorni fa anche l’ultima manifestazione di interesse, la sesta.

I militari della Compagnia Carabinieri di Gallarate hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di un 38enne pregiudicato italiano, domiciliato presso il campo nomadi di Quarto Oggiaro.

L’uomo è accusato di essere *uno degli autori della rapina alla filiale di Gallarate della nota catena di articoli per animali maxizoo del 21 dicembre scorso, dove due persone armate di pistola avevano fatto irruzione e, dopo aver minacciato commesse e clienti, si erano impossessati della somma di circa 4.500 euro fuggendo subito dopo.

Le attività investigative dei Carabinieri di Gallarate coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, oltre a chiarire l’episodio di dicembre, hanno consentito anche di riaprire le indagini su un’analoga rapina, avvenuta circa 8 anni fa: stando infatti agli indizi raccolti – tra cui la corrispondenza delle impronte digitali con quelle rinvenute 8 anni fa – l’uomo tratto in arresto la sera del 23 maggio 2014, avrebbe compiuto una rapina con identico “modus operandi” presso lo stesso negozio di Gallarate impossessandosi, in questo caso, di quasi 5000 euro.

Ci sono anche il Sacro Monte di Varese e la badia di san Gemolo a Ganna tra le “12 perle della diocesi di Milano“: progetto ideato dall’Arcidiocesi di Milano e dalla agenzia Duomo Viaggi per la quarta edizione delle giornate di Valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico: a parlarci del progetto Elena Castiglioni di Archeologistics, mentre il programma comlpleto delle iniziative varesine lo trovate nell’articolo di Varesenews

La partita tra la Openjobmetis Varese e la Fortitudo Bologna, in programma domenica 24 aprile dalle 17,30 verrà guidata da un arbitro speciale. il direttore di gara proviene infatti dall’Ucraina. Si chiama Boris Ryzhyk, ha 45 anni, e ha alle spalle una solidissima carriera internazionale con anche tante partite in Eurolega. Proprio in occasione della partita che si è svolta ad Atene lo scorso 24 febbraio tra Olympiacos e Armani Milano, Ryzhyk espose davanti alle telecamere un cartello con la scritta “Stop War” al momento della presentazione delle squadre e poche ore dopo l’invasione dell’ucraina da parte delle truppe russe.

Da allora il campionato ucraino si è ovviamente fermato e la Federazione Italiana Pallacanestro, in segno di attenzione verso la guerra e di solidarietà per il popolo invaso, ha deciso di inserire Ryzhyk nell’elenco di arbitri destinati a dirigere il massimo campionato. E la prima partita in cui l’arbitro è stato designato è stata proprio quella tra Openjobmetis Varese e la Kigili Bologna.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il terzo weekend di giugno tornerà il Girinvalle, la festa che riunisce sei Pro loco della valle Olona in una kermesse che propone animazione, musica, punti ristoro e gite in barca lungo le rive del fiume. Lo ha annunciato ieri sera Artemio Paletti, presidente della Pro loco di Olgiate, in occasione della diretta di VareseNews dedicata alla valle Olona.

