La varesina Bergamaschi protagonista nel 7-0 dell’Italia sulla Lituania

Due gol ed una prestazione super per Valentina Bergamaschi, classe 1997, nata a Cittiglio e cresciuta sui campi di calcio del Varesotto, tra Laveno Mombello e Caravate.

Bergamaschi, da questa stagione capitano del Milan femminile, è una titolare inamovibile della Nazionale azzurra guidata da Milena Bertolini, impegnata nelle qualificazioni per andare al Mondiale.

Battuta 7-0 la Lituania, le azzurre hanno blindato il secondo posto nel girone e a Thun, in Svizzera, martedì 19 aprile (ore 17.45) con la Svizzera si deciderà la squadra che andrà in Australia e Nuova Zelanda: l’Italia, sconfitta a novembre a Palermo, dovrà vincere per il sorpasso.

I gol contro la Lituania sono arrivati grazie ad una doppietta di Arianna Caruso, imitata da Bergamaschi e dai gol di Cernoia, e Tatiana Bonetti, al primo gol in azzurro.

Per andare direttamente al Mondiale, l’Italia dovrà chiudere al primo posto il suo girone. In caso di arrivo al secondo posto, invece, ci sarebbe un tabellone di spareggi: le tre migliori seconde accederanno direttamente al secondo turno, mentre le altre sei disputeranno il primo turno, con tre partite in gara secca. Quindi, le tre vincenti del primo turno e le tre squadre qualificate direttamente al secondo turno si sfideranno in gara unica, con incontri determinati tramite sorteggio. Le due vincitrici degli spareggi con il ranking più alto (in base ai risultati nella fase di qualificazione a gironi e al secondo turno di spareggio) si qualificheranno per la fase finale. L’altra vincitrice parteciperà agli spareggi interconfederali.

Conviene vincere il girone per evitare questo dedalo di sfide e incroci difficili da superare.