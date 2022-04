La villa avveniristica di Casorate Sempione diventa set cinematografico

Casorate Sempione si trasforma in un set cinematografico: da lunedì 4 a martedì 5 aprile il paese vicino all’aeroporto di Malpensa ha ospitato infatti una serie di riprese per una produzione italiana. I mezzi dei vari servizi tecnici hanno affollato alcune vie del centro appositamente chiuse al traffico, anche se poi le riprese vere e proprie sono state fatte tutte in una villa anni Settanta con accesso da via Como.

Le riprese sono state organizzate dalla Indiana Production di Milano e riguardano una serie tv, anche se rimane un certo grado di segretezza sull’operazione. Di certo è che la villa è stata usata per “impersonare” la casa lussuosa di uno dei personaggi. Visibile anche passando sulla statale del Sempione, la villa è una interessante architettura anni Settanta, con i suoi volumi in cemento e in particolare l’ampio salone circolare con vetrate aperto alla vista giardino (che sarebbe l’elemento più particolare che ha incuriosito la produzione; la foto è da Google Street).

Se i casoratesi si sono affacciati con curiosità al set, ancora maggiore è la curiosità su quale sarà la serie in lavorazione, se la si vedrà in televisione o su qualche piattaforma online, come sempre più spesso accade. Sarà un ritorno di “Vostro onore” con Stefano Accorsi? O una nuova stagione di “Pezzi Unici” di Cinzia Th Torrini? O sarà invece un prodotto Netflix come “Curon”, per citare un’altra serie con produzione Indiana?

Tutte ipotesi, fino a che non verrà fuori il titolo giusto. O finché qualcuno non riconoscerà l’avveniristica villa in qualche scena, guardando una serie in tv o in streaming.

I mezzi della produzione, foto postata da Ezio Spaghi in un gruppo facebook locale di Casorate Sempione