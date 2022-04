L’Amaro Rubino Bio è il miglior liquore d’erbe del mondo e d’Italia 2022

«Increduli, orgogliosi, felici. Quasi mi è venuto un coccolone quando abbiamo aperto la mail». Matteo Rubino commenta così la notizia del doppio premio ricevuto dall’Amaro Rubino Bio, la sua creazione: la giuria dei prestigiosi World Liqueur Awards lo ha scelto come miglior liquore d’erbe al mondo e d’Italia 2022.

Scelto da oltre 20 giudici dopo due giorni di degustazioni “alla cieca” (senza etichette in mostra, per essere il più imparziali possibile) l’amaro “made in Varese” ha avuto la meglio su tutti gli altri partecipanti. Un premio di valore assoluto: basta dire che nel 2018 ha vinto lo stesso titolo il calabrese Amaro Jefferson, che poi ha spopolato. Anche l’anno scorso medaglia ad un altro amaro calabrese, mentre il 2022 è l’anno delle Prealpi «anche se un po’ di “Sud” c’è anche nel mio, data la liquirizia calabra», scherza Rubino.

Nato nel 2020, l’Amaro Rubino, 25 gradi alcolici, ha un gusto delicato, amabile, strutturato, dato dai sentori di camomilla e di fiori di sambuco, insieme all’impareggiabile bontà del miele prealpino, alle fragranze floreali, erbacee e balsamiche dell’issopo di montagna, del timo, dell’alloro e della salvia, dalle note speziate del cumino e dall’amaro delle radici di genziana e di tarassaco, oltre alla già citata liquirizia che lascia una sensazione di freschezza al palato.

«Da ieri sera non abbiamo ancora smesso di brindare (col Migliore, è ovvio) – racconta ancora Matteo Rubino, poco più che 40enne, dipendente di una fondazione che si occupa di mostre ed esposizioni, per anni frontman de “Gli Shakers”, band varesina amata da generazioni di amanti del rock’n’roll -. Un cincin va a tutte le persone che hanno aiutato a nascere e sviluppare questo piccolo grande avventuroso progetto, a tutti quelli che supportano e naturalmente bevono Amaro Rubino».

L’Amaro Rubino Bio si può trovare nei migliori cocktail bar, ristoranti e negozi di Varese e della provincia, ma non solo. C’è anche lo shop on line dove trovare tutte le versioni (normale, big, mini) dell’amaro alle erbe più buono d’Italia e del mondo, parola di World Liqueur Awards.