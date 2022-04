L’andamento del mercato del lavoro: convegno alla Liuc

“Non solo necessità, ma senso della vita: il lavoro come via di sviluppo personale e sociale”: alla LIUC il convegno di UCID organizzato in collaborazione con il Centro Pastorale “Pier Giorgio Frassati”

Fondati sul lavoro: è il tema del convegno, in programma sabato 7 maggio 2022, alla LIUC, a partire dalle ore 9:00 in aula Bussolati, organizzato da UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) e dall’Università Cattaneo, in collaborazione con il Centro Pastorale “Pier Giorgio Frassati”.

Il convegno si propone di offrire un contributo autorevole per comprendere l’andamento del mercato del lavoro nelle sue prospettive più promettenti e nei suoi aspetti problematici, cercando di fornire prospettive ermeneutiche per la comprensione del tema. A monte la certezza che il lavoro non è solo una questione occupazionale e produttiva ma, anzitutto, una sfera antropologica, perché difficilmente si può parlare di maturazione umana senza considerare l’esperienza lavorativa come fattore di umanizzazione della singola persona e della società intera. La Costituzione italiana ribadisce la centralità del tema del lavoro, citandolo nel primo articolo.

Da qui il senso di un convegno che affonda le proprie radici nel messaggio del Santo Padre alla 108esima sessione della International Labour Conference: Il lavoro è prima di tutto e anzitutto “una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale”.

Dopo i saluti del Presidente della LIUC Riccardo Comerio, del Rettore Federico Visconti e del Presidente nazionale UCID Gian Luca Galletti, Pierangelo Albini, Docente di Diritto del lavoro e Diritto sindacale tratterà di regolazione del mercato del lavoro.

Quindi, un focus sul fondo “DIAMO LAVORO” della diocesi ambrosiana con il coordinatore diocesano Giuseppe Sala e sulle prospettive del mercato del lavoro nell’Altomilanese attraverso l’intervento di Andrea Pontani, Direttore generale di Confindustria

dell’Altomilanese.

In conclusione, le riflessioni del Vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione sociale della diocesi di Milano Luca Bressan.

Coordina Eliana Minelli, Professoressa di Organizzazione aziendale alla LIUC.

Sabato 7 maggio 2022 in Aula Bussolati

Ingresso gratuito, iscrizione obbligatoria:

https://w3.liuc.it/iscrizioni/f.php?f=1116