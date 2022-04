L’arbitro ucraino Ryzhyk “adottato” dalla Federbasket dirigerà Openjobmetis-Fortitudo

Oltre ai tanti aspetti sportivi proposti dalla partita, Openjobmetis Varese-Fortitudo Bologna (in programma domenica 24 aprile dalle 17,30) presenta un motivo di interesse legato a uno degli arbitri designati nella giornata di ieri. Insieme ai colleghi Denny Borgioni di Roma e Andrea Bongiorni di Pisa, ci sarà infatti un direttore di gara proveniente dall’Ucraina.

Non uno qualunque: Boris Ryzhyk, 45 anni, ha alle spalle una solidissima carriera internazionale con anche tanta Eurolega. Proprio in occasione del match di Atene dello scorso 24 febbraio tra Olympiacos e AX Armani Milano, Ryzhyk espose davanti alle telecamere un cartello con la scritta “Stop War” al momento della presentazione delle squadre. Poche ore prima era iniziata l’invasione del territorio ucraino da parte delle truppe russe.

Da allora il campionato ucraino si è ovviamente fermato (e diversi giocatori sono arrivati in Serie A: Harrison a Brindisi, Bilan a Sassari per fare due esempi) e quindi la Federazione Italiana Pallacanestro, in segno di attenzione verso la guerra e di solidarietà per il popolo invaso, ha deciso di inserire Ryzhyk nell’elenco di arbitri di prima fascia destinati a dirigere il massimo campionato. La prima partita in cui il fischietto dell’Est è stato designato è stata proprio lo scontro salvezza di Masnago tra una Openjobmetis in difficoltà e una Kigili Bologna alla ricerca di un successo che possa riaprire la lotta per evitare la retrocessione.

In seguito alla decisione presa dalla FIP, anche la Legabasket ha salutato con favore l’arrivo di Ryzhiyk: «La LBA dà il benvenuto a Boris – si legge in una nota ufficiale – e lo attende sui campi di gioco della Serie A a cui siamo certi apporterà un grande contributo di professionalità, capacità ed esperienza come evidenzia la sua carriera nazionale ed internazionale di alto livello particolarmente in Eurolega, la maggiore competizione europea per club».