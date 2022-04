L’arcivescovo di Milano in basilica di San Vittore a Varese per la consegna degli olii santi

Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, ha consegnato nella giornata di venerdì santo, 15 aprile, alle 12, nella Basilica di San Vittore a Varese, gli Olii consacrati durante la Messa Crismale del Giovedì Santo nel Duomo a Milano.

Un gesto che Delpini aveva compiuto già lo scorso anno poiché, a causa delle norme anti-covid, solo una parte del clero diocesano aveva potuto concelebrare la tradizionale Messa crismale del Giovedì Santo.

Anche questa volta ha voluto portarli personalmente, e ad accoglierlo in basilica c’erano, oltre al prevosto don Luigi Panighetti e al vescovo vicario monsignor Giuseppe Vegezzi, i decani della Zona Pastorale II, che li porteranno poi nelle proprie comunità così da raggiungere tutti i fedeli delle oltre 230 parrocchie della Zona di Varese. Con loro in san Vittore c’erano anche i ragazzi di 5a elementare della comunità pastorale Sant’ Antonio abate, prossimi alla cresima, coi loro genitori, .

«Sono contento di essere qui – ha detto Delpini ai sacerdoti, che ha colto l’occasione per «Esprimere la gratitudine per il servizio che i decani fanno nel territorio e il collegamento frequente e puntuale che hanno con il vicario di zona e attraverso di lui con me».

Nel suo intervento, l’arcivescovo ha descritto il significato dei tre oli legato ai diversi sacramenti per i quali vengono usati: l’olio per i catecumeni, il crisma e quello per gli infermi. «L’olio dei catecumeni, destinato a incoraggiare le persone che ancora non fanno parte della comunità cristiana per prepararsi al battesimo, il crisma per aiutare i discepoli a diffondere la parola di Dio e l’olio per gli infermi, che non è un olio destinato a chi è arrivato alla fine della sua vita ma a chi ha bisogno di sostegno per lottare contro la malattia».

L’arcivescovo ha poi salutato i ragazzi che si preparano alla cresima, sottolineando come uno di questi olii è destinato a loro: «Il crisma che ieri è stato consacrato è rivolto anche a loro, oltre che a coloro che devono ricevere il battesimo, quindi anche per loro sono venuto per dirgli di prepararsi bene».