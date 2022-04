Con l’Atelier delle esperienze l’asilo di Laveno inaugura un nuovo modo di fare scuola

Sono stati i piccoli Nicole e Riccardo a tagliare il nastro per inaugurare ufficialmente il nuovo Atelier delle esperienze della scuola dell’infanzia Scotti di Laveno Mombello, nella serata di giovedì 21 aprile cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il sindaco Luca Carlo Maria Santagostino e il dirigente dell’istituto comprensivo di Laveno a sottolineare un passaggio importante per l’asilo.

La stanza infatti, progettata e realizzata ispirandosi all’approccio reggiano del pedagogista Loris Malaguzzi, è il segno concreto di un nuovo modo di fare scuola, in cui i bambini e le bambine sono al centro del loro apprendere, come nell’approccio Reggio Children, metodo in cui è specializzata la nuova coordinatrice Silvia Sciacca e che ispira la formazione in corso delle educatrici e del personale della scuola.

«Tutta la scuola è unita in questo nuovo modo di fare scuola», afferma con orgoglio la presidente della scuola Anna Maria Martelossi raccontando dell’entusiasmo delle insegnanti e anche del sostegno dei genitori che hanno contribuito a realizzare i nuovi arredi recuperando scaffali e tavoli in disuso.

Altri invece sono stati acquistati come il tavolo della luce, diversi microscopi, il proiettore e la lavagna luminosa. Tutti strumenti indispensabili all’atelier dove i bambini trovano anche una serie di materiali di naturali e di recupero, strutturati e destrutturati, tutti da indagare, scoprire e utilizzare in maniera creativa e sempre nuova, giocando con forme, luci , consistenze, sovrapposizioni e colori.

Un mondo di scoperte in cui immergersi e costruire i propri saperi, sperimentando con entusiasmo e curiosità che si rinnovano assieme alla meraviglia delle mille possibilità offerte dall’atelier delle esperienze, o “stanza delle magie” come la chiamano entusiasti i bambini.