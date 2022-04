Lavena Ponte Tresa si inventa una fossa per tenere lontano i cinghiali

L’idea è interessante: creare una lunga fossa tutto intorno ai quartieri che subiscono le incursioni dei cinghiali così che non possano avvicinarsi alle case o ai centri abitati.

L’ha realizzata il Comune di Lavena Ponte Tresa come annunciato stamattina, venerdì 1° aprile, dal sindaco Mastromarino: “Grazie alla collaborazione del nostro Comune con il settore Caccia e Pesca di Regione Lombardia, che ha finanziato il progetto, abbiamo completato questa importante opera a protezione dell’abitato di via Tarca dalle incursioni dei cinghiali dal bosco sovrastante.

Il fossato non consente agli ungulati di raggiungere le abitazioni, mettendo in questo modo in sicurezza gli abitanti e preservando il decoro urbano del quartiere”.

Davvero un’idea geniale: chissà se davvero terrà lontano i cinghiali. In caso contrario la si potrebbe riempire d’acqua e farci nuotare i pesci… quelli d’aprile si trovano anche nel Ceresio e il sindaco li conosce bene.