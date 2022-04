Lavori in corso, lunghe code sulla strada del Marone a Vedano e sulla tangenziale di Varese

Mattina di traffico molto intenso, con lunghe code nella zona tra Vedano Olona, la Varesina e la tangenziale di Varese per una combinazione di lavori in corso.

A causa della chiusura della strada delle Fontanelle per i lavori in corso, molto traffico si è riversato sulla strada che collega Malnate a Vedano Olona per raggiungere la Varesina dalla strada del Marone, con il risultato di lunghissime code su questo tratto ma anche (per l’effetto “imbuto” sulla rotatoria del cimitero di Vedano Olona), sulla strada che da San Salvatore collega la Briantea con la statale Varesina. Risultato, dalle 7,00 alle 8,30 traffico quasi bloccato con l’aggiunta della complicazione dell’ingresso delle scuole di Vedano.

Altre difficoltà e traffico molto rallentato si sono registrate nella mattinata sulla tangenziale di Varese con effetti in alcuni momenti anche sulla rotonda del Ponte di Vedano, un altro punto critico della viabilità della cintura varesina. Qui le code si sono formate come conseguenza dei lavori di asfaltatura in corso su un tratto della tangenziale in direzione Iper.