Lavori a Gurone, dal 26 aprile chiuderà l’incrocio per le Fontanelle

Proseguono i lavori a Gurone, che in questo aprile sta subendo diversi interventi sulla rete idrica che, di volta in volta, cambiano la viabilità nella frazione malnatese.

Da giovedì 21 aprile a lunedì 25 aprile sono previste chiusure su via Redipuglia e via Ravina (leggi qui l’articolo), ma fino a oggi è sempre stato possibile imboccare – o arrivare da – la strada per le Fontanelle.

Da martedì 26 aprile invece ci sarà la chiusura totale dello svincolo tra le vie Ravina, Adua e Redipuglia e sarà quindi impossibile girare e salire per la via che porta alle Fontanelle e quindi allo svincolo del Ponte di Vedano.

I lavori proseguiranno fino a sabato 30 aprile compreso, per cercare di tenere chiuso l’incrocio il minor tempo possibile.

Terminata questa fase, le opere riprenderanno di nuovo in via Ravina, con senso unico alternato. Successivamente inizieranno gli scavi in via Redipuglia, che saranno molto profondi e potrebbero chiudere la strada per un lungo periodo.