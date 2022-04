Lavori di manutenzione ai sottopassi della ferrovia a Gallarate

A Gallarate sono partiti una serie di lavori di manutenzione ai ponti ferroviari della rete RFI all’interno della città, intorno al centro storico.

Nella mattina di giovedì 14 aprile un cantiere d’ispezione e verifica è stato attivato al ponte di via Carducci-via Monsignor Macchi, proprio a ridosso del centro (dietro piazza Risorgimento), con traffico alternato.

Il 27 aprile invece toccherà al sottopasso di via Volta-via Micca, sulla linea del Sempione, tra “quartiere Liberty” e parta bassa di Crenna:il sottovia – addirittura d’origine ottocentesca – sarà chiuso dalle 8 alle 18 e la via Micca sarà accessibile da via Galvani.

Nei mesi scorsi erano stati segnalati distacchi di materiali anche dalla volta del ponte di via Venegoni: come tutti i ponti ferroviari che scavalcano strade è di competenza di RFI. A margine della questione-ponti: i residenti nella zona di Sciarè-oltreferrovia ci avevano anche segnalato il distacco di pavimentazione, a cui ci si augura venga messo mano.

Gli interventi sui ponti del Comune

In estate è invece previsto l’avvio dei lavori di competenza comunale sui ponti di proprietà: riguarderà i cavalcavia della Mornera e del Bettolino (quello tra Ronchi e Crenna) e diversi ponti sul torrente Arno, come quelli di via 24 maggio, piazza Buffoni e ancora lungo la “tangenzialina” ad Arnate. Qui trovate tutte le info.

Tra le situazioni da affrontare anche il ponte di via Ronchetti, che negli ultimi mesi è stato progressivamente limitato al transito, prima con new jersey a protezione della porzione di marciapiedi a ridosso e poi con divieto completo di transito.