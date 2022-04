Le associazioni e l’assistenza sanitaria: “S’inaugurano contenitori e s’indebolisce il contenuto”

Affermiamo che la nostra presenza capillare sul territorio (come familiari e care giver, volontari, associazioni, società cooperative sociali…) garantisce l’accompagnamento e la conoscenza dei bisogni: per noi la cronicità, la disabilità e la fragilità hanno i volti e i nomi precisi delle persone che accompagniamo. Ciò rende fondamentale il nostro apporto per una accoglienza nella presa in carico da parte del PUA (punto unico di accesso della Casa della Comunità) delle cronicità e di quei bisogni spesso sommersi che, se non seguiti adeguatamente, si trasformano in emergenze complesse per i Pronto Soccorsi e l’Ospedale per acuti.