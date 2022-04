Le chiusure previste sull’autostrada A8 Milano-Varese nei prossimi giorni

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–nelle due notti consecutive di lunedì 11 e martedì 12 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Milano, e chiuso anche lo svincolo di Lago di Varese Gazzada, in uscita per chi proviene da Varese;

–dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 aprile, saranno chiusi gli svincoli di Buguggiate e di Lago di Varese Gazzada, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese;

–dalle 21:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in uscita per chi proviene da Varese, e chiuso anche lo svincolo di Lago di Varese Gazzada, in entrata verso Milano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Buguggiate o di Lago di Varese Gazzada, a seconda delle diverse chiusure in atto.

Per consentire la rimozione di un cantiere situato nel ramo di svincolo, dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza, al km 16+300.

Cantieri sulla Gallarate-Gattico

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, previsti in orario notturno, dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 aprile, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese.

In alternativa, invertire il senso di marcia presso lo svincolo Gallarate, al km 29+900 della A8; in ulteriore alternativa, uscire alla stazione di Besnate sulla Diramazione Gallarate-Gattico, immettersi sulla SP26 in direzione Varese e rientrare sulla A8 Milano-Varese allo svincolo di Cavaria.

Lavori allacciamento autostrada A4 – autostrada A8

Sulla A4 Milano-Brescia e sulla A8 Milano-Varese, per lavori di realizzazione della quarta corsia dinamica, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiuso il tratto compreso tra Cormano e Milano Viale Certosa, verso Torino. Si precisa che lo svincolo di Cormano sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Torino e Brescia. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa anche l’area di servizio “Novate nord”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, immettersii sulla Milano Meda e successivamente sulla A52 Tangenziale nord di Milano e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest.

In alternativa alla chiusura dell’entrata di Cormano verso Brescia, si consiglia di utilizzare l’entrata di Sesto San Giovanni;

-sulla A8 Milano-Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo Fiera di Milano, al km 2+200, immettersi sulla A52 Tangenziale nord e seguire le indicazioni per Monza, con ingresso sulla A4 alla stazione di Monza, al km 139+000.