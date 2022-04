Le disprassie al centro di un seminario di psicomotricità

L’evento proposto dalla Scuola di formazione in psicomotricità relazionale di Varese per domenica 3 aprile sarà condotto da Roberto Carlo Russo

La Scuola di formazione in psicomotricità relazionale di Varese propone per domenica 3 aprile un Seminario teorico di psicomotricità dedicato alle Disprassie, disturbi dell’età evolutiva caratterizzati da un deficit della coordinazione motoria, con difficoltà ad automatizzare gesti semplici nelle attività quotidiane e scolastiche.

L’evento sarà condotto dall’esperto in materia, Roberto Carlo Russo e durerà tutta la giornata, dalle ore 9 alle 18 negli spazi di via Vergani 1.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a scuolapsi2018@gmail.com oppure 347 2506558.