Le favole di Cristina D’Avena e il must delle uova da dipingere

Tempo di Pasqua nel pieno del risveglio della primavera: il momento giusto per due libri che profumano di colori e prati fioriti, ricchi di valori importanti.

Salviamo la Pasqua

Per Pasqua dipingere le uova è un must!

Per fortuna ci sono gli animali del bosco che aiutano Leprotto a salvare la Pasqua!

Una storia di amicizia e aiuto reciproco, perché collaborare porta sempre a risultati migliori.

Salviamo la Pasqua

di Friederike Rave

Jaca book – € 14

Il giardino delle fiabe

Il giardino delle fiabe. Questo il titolo della raccolta di storie firmato Cristina D’Avena, regina indiscussa dei cartoni animati!

Sono tutte da leggere e da sfogliare per imparare ad amare la natura che nasce e rinasce.

Buona Pasqua con Cristina!