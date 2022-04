Le pagelle del Varese: gol da combattente per Cantatore, difesa ancora solida

Il Varese festeggia al 90′ contro il Vado grazie al gol di Cantatore che porta tre punti fondamentali ai biancorossi per questo finale di stagione. Prestazione positiva per molti varesini, ma è anche oggi Pastore il più pericoloso

LE PAGELLE

PRIORI 6: Non una parata, giusto un paio di uscite. Peccato per l’infortunio nel finale

Trombini s.v.

MAPELLI 6,5: Il Vado non fa molto in attacco, ma in parte è anche a causa della buona prova dei difensori

MONTICONE 6,5: Bene contro un attaccante esperto come Lo Bosco. È suo il cross per il gol che decide il match

MARCALETTI 6: Attento e puntuale, ma a volte gli serve un po’ più di cattiveria

FOSCHIANI 6: Parte con un paio di pasticci, si riprende e nella ripresa difende e attacca con continuità

GAZO 6: Tanta lotta a centrocampo ed è sempre nel posto giusto per interdire

DISABATO 6: Il campo non aiuta il gioco palla a terra. Corre tanto ma gli manca l’assist

Cantatore 6,5: Per carattere è giusto che a decidere una gara così sia un combattente come lui. Ci crede e si fa trovare nel punto giusto

PIRACCINI 6: Gioca una partita accorta, senza strafare ma intelligente

Di Renzo 5: Si mangia un’occasione che un attaccante non può sbagliare. Gli manca la fiducia ma anche un po’ di determinazione in più

A. BAGGIO 6: Alterna cose buone a qualche imprecisione. Meglio nella ripresa

Premoli 6: Entra con il piglio giusto e si fa trovare pronto

MAMAH 6: Qualche accelerazione ma manca il suo apporto in zona gol, marcato stretto dai difensori del Vado

Minaj 6: Accelera bene in un paio di occasioni e nel finale si mette in mischia a lottare

PASTORE 6,5: Anche oggi è lui quello più determinato a sbloccare la gara. Ci va vicino nel primo tempo ma la traversa gli nega l’euro-gol