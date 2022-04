Le pagelle del Varese: Pastore trascinatore, brutto errore per Trombini

TROMBINI 5: Primo errore grave del campionato, è sfortunato perché non trattiene la palla e termina proprio sull’avversario. Capita, su la testa

PREMOLI 6: Torna sulla linea difensiva e ci mette un attimo a prendere le misure. Cresce nella ripresa

MONTICONE 6: Il Bra non fa molto, lui ci mette fisico ed esperienza per respingere gli attaccanti opposti

MARCALETTI 6: Qualche buona chiusura ma anche qualche pallone che poteva essere gestito meglio

FOSCHIANI 5,5: Affaticato, nella ripresa sembra non averne più e gli avversari gli vanno via in un paio di occasioni

Bertuzzi 5,5: Dentro nel finale, perde un paio di palloni e spara lungo un cross. Poteva andare meglio

GAZO 6: Lotta a centrocampo con ardore. Prova anche il tiro in un paio di occasioni senza fortuna

CANTATORE 6: Sfortunato. Si infortuna dopo 25 minuti e deve lasciare il campo

Piraccini 6: Si adatta a fare il centrocampista centrale. Non sfigura

TOSI 6,5: Nella ripresa è uno dei più attivi e sulla sinistra corre e si sbatte

A. Baggio 6: Gara da ex per lui, entra e dà il suo anche se pasticcia un po’

MAMAH 6: Qualcosa di buono. Non è certo il Mamah strabordante che abbiamo ammirato qualche mese fa, ma in crescita

DI RENZO 5: Anche oggi lunghi passaggi a vuoto e soprattutto una fiducia che sembra essere sottoterra. Serve reagire

Pastore 7: Con il suo ingresso il Varese cambia faccia. Segna e trascina, sfiora anche il gol vittoria. Da settimane è il più in forma tra i biancorossi

CAPPAI 6: Una sufficienza per l’impegno e per un paio di recuperi difensivi che dimostrano la voglia di fare. Serve però che l’attaccante sia tale anche sotto porta, dove invece non si vede quasi mai