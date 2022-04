Le passeggiate letterarie lungo il canale Villoresi a Somma Lombardo

Unire lo sport alla natura e alla scrittura: questo lo scopo delle passeggiate letterarie nel cuore del Parco del Ticino alla scoperta del canale Villoresi e della diga del Panperduto di Somma Lombardo. (Foto di Katia Casale)

Il primo appuntamento è fissato per sabato 30 aprile, ore 15.30, e si replicherà venerdì 13 maggio alle 17.30.

Il gruppo sarà accompagnato dalle guide naturalistiche ed escursionistiche Sandra Bersanetti e Claudia Tramarin, insieme a Roberta Russo, autrice de L’arte di camminare per fare ordine nella propria vita, che condurrà i partecipanti in un percorso per camminare non solo con i piedi, ma con la mente e con l’anima.

Il ritrovo e la partenza, alle 15.30, sono al parcheggio di via Canottieri, 6. La lunghezza del percorso di circa 5 chilometri (2 ore di percorrenza), per una parte asfaltata e per un’altra sterrata.