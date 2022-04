Legge di bilancio 2022 ed enti locali: a Villa Gianetti il convegno di Saronno Servizi

Si terrà presso la sala Bovindo di Villa Gianetti a Saronno il convegno organizzato da Saronno Servizi S.p.A. e dedicato a tutti i funzionari comunali della fiscalità locale, che avrà l’obiettivo di fornire ai partecipanti spiegazioni e linee guida per la gestione dei cambiamenti in materia di Imu, Tari, Canone Unico Patrimoniale e Riscossione. L’appuntamento è in via Roma 20 dalle 9:30 alle 13:30.

Tra i principali argomenti trattati nel corso del seminario ci sarà un focus speciale sulla delibera di ARERA n.15/2022, la quale introduce importanti cambiamenti che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2023 per la gestione della TARI ed avranno un risvolto concreto anche nei confronti delle utenze domestiche e industriali.

Durante il convegno verrà presentata in anteprima la nuova “Carta di qualità per la gestione del servizio Tari” e la “Carta generale dei servizi” che l’azienda ha sviluppato per fornire materiale aggiornato in linea con le misure di qualità e trasparenza dei servizi erogati verso un’utenza locale che ormai supera il numero di 100.000 cittadini.

«La corsa al cambiamento è una costante ricorrente nel settore delle public utilities. Con il cambiare del contesto in cui si opera è necessario sviluppare nuove competenze per affrontare le sfide future con gli strumenti giusti. La formazione è da sempre al centro della nostra attività e, grazie alla consolidata esperienza dei nostri relatori, siamo in grado di progettare percorsi formativi che soddisfino le esigenze conoscitive concrete e attuali dei nostri operatori e dei responsabili dei nostri comuni soci» ha commentato Pietro Insinnamo, presidente di Saronno Servizi S.p.A.