A Lesmo lite fra automobilisti finisce a martellate, 80enne colpito alla testa

I Carabinieri della Stazione di Arcore sono intervenuti in Lesmo dove, a seguito di una lite fra automobilisti, uno dei due veniva colpito al volto da un colpo di martello.

Le indagini hanno consentito di accertare che il litigio era scoppiato per un tamponamento, fino a degenerare quando uno degli automobilisti estraeva un martello e sferrava dei colpi alla testa dell’altro, allontanandosi prima dell’ arrivo dei soccorsi, mentre la vittima, un 80enne del monzese, riportava ferite guaribili in 10 giorni. I carabinieri, nel corso delle indagini, hanno acquisito i filmati delle telecamere site lungo il percorso, risalendo all’identità dell’aggressione, un 54enne incensurato e procedendo a deferirlo in stato di libertà. All’uomo i militari hanno ritirato, in via cautelare, tre fucili legittimamente detenuti.