“Lettere viggiutesi” al parco Villa Borromeo di Viggiù

Sabato 30 aprile alle ore 17 e 30 al parco Villa Borromeo di Viggiù (in caso di pioggia si terrà al salone Soms) verrà presentati il libro “Lettere viggiutesi” (Wip edizioni) di Sandro Molina, Italo Tortoreto e Chicco Gattoni. Racconti di vita vissuta e di fantasie diventate realtà sono il frutto di un sentimento oggi tanto abusato, ma pochissimo coltivato: l’amicizia. Pertanto l’Introduzione non è fatta a tre mani bensì è formata, come il lettore attento capirà, da tre diverse, ma eguali riflessioni storiche e umane. Così abbiamo tre spaccati che sottolineano la varietà di sentimenti e di visione che ha caratterizzato la ricchezza sociale delle nostre comunità.

Interverranno: Robertino Ghiringhelli, Carlo Brusa e Luigi Roth.