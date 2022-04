I libri di mano in mano: una lunghissima catena umana inaugura la nuova biblioteca di Magnago e Bienate

Gli spazi della Ex-Cooperativa in piazza San Michele a Magnago sono stati aperti nuovamente ai cittadini: è stata inaugurata la nuova biblioteca di Magnago e Bienate.

Il vecchio rudere, che per troppo tempo è rimasto in stato di abbandono, è stato completamente rinnovato per diventare il centro della vita culturale del comune, ospitando la nuova Biblioteca Comunale in una sede più moderna, più luminosa e più sicura.

Ad inaugurarla una catena umana che ha trasferito simbolicamente gli ultimi libri dalla vecchia alla nuova sede. I volumi sono passati di mano in mano tra i cittadini accorsi insieme alle autorità locali. Tantissima gente è arrivata per l’occasione: sindaci, assessori, lettori, bambini e abitanti del posto, con tanto di banda in un clima allegro e festoso.