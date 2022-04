Il liceo Ferraris di Varese entra nel programma Erasmus+ con la visita di una scuola di Malaga

Il liceo scientifico Ferraris di Varese ha ospitato, dal 2 al 5 aprile, la dirigente e due docenti dell’Istituto “Eduardo Janeiro” di Fuengirola, Malaga.

La Dirigente Mònica Montaño, la docente di inglese e responsabile Erasmus+ Ana M a Quijano e il docente di matematica Andrès Furones, hanno fatto visita al Liceo varesino per un’attività di “Job Shadowing” all’interno del programma Erasmus+, finanziato dall’Unione Europea e dall’agenzia nazionale spagnola. Gli ospiti hanno così avuto modo di visitare il “Ferraris”, assistere ad alcune lezioni e confrontarsi con i docenti e il dirigente Marco Zago sulle principali peculiarità dei due sistemi scolastici.

Diversi erano i campi di interesse della delegazione spagnola: didattica delle materie STEM, metodologia CLIL, Debate, uso delle tecnologie e didattica innovativa, inclusione, organizzazione, conduzione e gestione dell’azione amministrativo-contabile della dell’istituzione scolastica.

Per tre giorni, dunque, gli ospiti spagnoli hanno assistito ad alcune lezioni, hanno conversato con i docenti e alcuni studenti direttamente coinvolti nelle attività relative ai loro campi di interesse e si sono confrontati con il dirigente scolastico, i suoi collaboratori e con la prof.ssa Paola Guidali referente d’istituto per il progetto Erasmus+

La visita dei colleghi spagnoli si colloca tra le possibilità che il programma Erasmus+ offre alle scuole di tutta Europa e che il “Ferraris” ha subito voluto cogliere al volo, anche per far ripartire attività e progetti di internazionalizzazione, in parte bloccati negli ultimi due anni a causa della pandemia.

Questa piccola ma significativa esperienza intende essere la prima di molte altre che nel futuro il “Ferraris” potrà offrire ai propri studenti e ai propri docenti, grazie all’accreditamento ottenuto a fronte della candidatura inviata lo scorso 19 ottobre 2021 all’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.

Già a partire dal prossimo anno scolastico, e per tutta la durata del Programma Erasmus+ 2021-2027, gli studenti e i docenti del “Ferraris” potranno fare esperienze di mobilità individuale o per piccoli gruppi, frequentare corsi di formazione e aggiornamento professionale all’estero, visitare realtà scolastiche europee e instaurare collaborazioni reali e virtuali con studenti e docenti provenienti da tutta l’Unione Europea.