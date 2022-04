Dopo l’incendio a Borsano possibili disagi per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti

In via cautelativa Agesp rende noto che presso i Centri Multiraccolta di Busto Arsizio e Fagnano Olona potrebbero, in questi giorni, “verificarsi disagi nel conferimento” dei rifiuti ingombranti.

Conseguenza dell’incendio che nel pomeriggio di ieri è divampato presso l’impianto di Neutalia e che ha coinvolto l’area adibita ai rifiuti ingombranti (complementi di arredo, mobili, ecc),

“A causa della temporanea sospensione dell’attività di smaltimento dell’impianto di Neutalia della frazione ingombrante, infatti, potrebbe generarsi la necessità di inibire il conferimento dei suddetti rifiuti per non superare i limiti di stoccaggio previsti dalle autorizzazioni dei centri multiraccolta”.