L’incredibile impresa dell’aviatore Arturo Ferrarin in scena al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia

Lo spettacolo di Stefano Beghi dedicato all’incredibile impresa del 1920 dell’aviatore Arturo Ferrarin sarà in scena al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, il 23 aprile alle ore 21.00. Sul palco, insieme all’autore varesino, ci sarà anche Stefano Panzeri, controparte di una divertente gara tra due attori per raccontare la scommessa del pilota Ferrarin e il suo fidato motorista.

Due figure avventurose ed energiche protagoniste di un’impresa che tutti ritenevano impossibile: raggiungere Tokio, partendo da Roma, a bordo di uno dei primi aerei della storia, fatto quasi interamente di legno e tela. “Un po’ come quella di scrivere e rappresentare nuovi spettacoli, oggi, partendo da un piccolo teatro di periferia per arrivare il più lontano possibile” è il pensiero che ha mosso Stefano Beghi, direttore artistico di Karakorum teatro di Varese, nella creazione dello spettacolo nato in collaborazione con il comune di Induno Olona (Va), città di adozione di Arturo Ferrarin.

In scena un asse di legno mobile “azionato” dai due attori diventa ora un biplano, ora un’ala, ora un’elica, ora un trampolino di lancio verso nuove mete e cieli inesplorati; suoni e proiezioni, affidati a Antonello Ruzzini, completano l’opera rendendola avvincente anche

su un piano visivo e sonoro. Lo spettacolo è adatto anche a un pubblico di ragazzi e stupirà gli appassionati di film di animazione giapponese che conosceranno la storia del Ferrarin incontrato dall’ex aviatore Porco Rocco nell’omonimo film Hayao Miyazaki.

Latitudini è la stagione teatrale diffusa tra il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia e Spazio Yak di Varese a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro e quest’anno giunta alla quarta edizione.

Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) – Via IV Novembre, 4

Biglietti: 10 e 7 euro

Info e prenotazioni: info@teatroperiferico.it

(anche Whatsapp) 334.1185848 – 347.0154861 – www.teatroperiferico.it

