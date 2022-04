“L’inviato di guerra”, Toni Capuozzo a Sesto Calende

Domenica primo maggio alle 17, nella sala consiliare del municipio di Sesto Calende, l’incontro con il giornalista e inviato di guerra Toni Capuozzo. Nella città del Basso Verbano Capuozzo presenterà le sue ultime fatiche letterarie (a disposizione del pubblico): Balcania e Giorni di guerra – Russia e Ucraina, il mondo a pezzi.

Inviato per Lotta Continua, Reporter, Epoca e Panorama Mese e vice-direttore del TG5 fino al 2013, il giornalista ha curato e condotto per dieci anni Terra!, programma settimanale del TG5. Ha seguito come inviato di guerra i conflitti nei Balcani, in Somalia, in Medio Oriente, in Afghanistan e in Iraq. E’ autore di numerosi libri e ha pubblicato il primo fumetto italiano di giornalismo di guerra dedicato alla nascita dell’ISIS: La culla del terrore.

Per partecipare è obbligatorio prenotarsi via email biblio@comune.sesto-calende.va.it o telefonando allo 0331 928160.