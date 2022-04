Il Comune: “Ora sul Lago di Varese serve il lavoro di squadra”

“Il percorso per il risanamento del lago di Varese voluto con forza insieme agli altri comuni e istituzioni sta procedendo molto bene e, in via sperimentale per due mesi, la prossima estate alcune zone potrebbero essere balneabili” lo hanno ribadito il sindaco di Varese, Davide Galimberti e l’assessore Nicoletta San Martino.

“Un’ottima notizia perché in questi anni il lavoro fatto sul nostro lago è stato tanto da parte di molti enti coinvolti, e si proseguirà con l’obiettivo di risanarlo interamente”.

“Ora però – concludono gli amministratori – è importante lavorare tutti insieme: enti coinvolti, Comune, Regione, consigli di quartiere e residenti per avviare al meglio la sperimentazione prevista tra qualche mese, anche considerando che la Schiranna sarà interessata dai campionati di canottaggio”.