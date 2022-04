Con “Live game – Caccia al delitto su Agatha Christie” la sfida è a squadre

Dress code anni ’40 e partecipazione gratuita a squadre (dagli 11 anni) per l’evento del 30 aprile alle 16 al Parco Aldo Moro con Teatro Oplà

“Live game – Caccia al delitto su Agatha Christie” è il nuovo evento culturale gratuito ideato da associazione di Teatro Oplà e proposto dal Comune di Besnate per la sua comunità. La proposta è la prima dopo due anni di stop dovuti alla pandemia: l’appuntamento per famiglie, adulti e ragazzi (a partire dagli 11 anni) è per il pomeriggio di sabato 30 aprile 16.00-18.30, presso il Parco Aldo Moro di Besnate.

Tra personaggi, giochi di logica, indizi e letture i giocatori cercheranno di capire chi ha ucciso la famosa scrittrice di gialli Agatha Christie.

Tra gli attori, oltre ai professionisti di Oplà Teatro, ci saranno anche gli allievi adulti della scuola di teatro Oplà di Besnate, che dovranno confrontarsi con il pubblico dal vivo, dopo due anni di stop.

Il format è adatto a partire dagli 11 anni ed è necessario iscriversi a squadre di un minimo 6, massimo 10 partecipanti. Per i minorenni è richiesta la presenza di un adulto accompagnatore.

È inoltre richiesto un dress code anni ’40, per immergersi al meglio nell’atmosfera.

Per prenotarsi scrivere a info@oplateatro.it entro il 27 aprile.

L’evento è organizzato dagli assessorati della cultura e della pubblica istruzione del Comune di Besnate