Live music for Ukraine, a Varese musica dal vivo e solidarietà con l’associazione Anna Sofia

Domenica 1 maggio, a partire dalle 15, la sala Montanari di Varese (in via dei Bersaglieri, 1) ospita “Live Music For Ukraine”, un imponente evento musicale pro-Ucraina organizzato da Anna-Sofia APS, l’associazione che dal 2008 è impegnata nell’integrazione dei cittadini stranieri in Italia.

Fin dall’inizio del conflitto in corso, la presidentessa Halina Bizhik e i volontari suoi collaboratori hanno coordinato un’imponente raccolta di alimenti, farmaci, materiale sanitario e prodotti per l’infanzia che sono stati inviati direttamente in Ucraina e là distribuiti dalla Croce Rossa e da altre organizzazioni locali.

La raccolta fondi che verrà attivata durante e dopo l’evento di domenica servirà a finanziare i costosi viaggi del materiale umanitario raccolto, ma anche a sostenere i tanti profughi arrivati in provincia di Varese in fuga dalla guerra, per i quali sono già stati avviati corsi di lingua italiana.

Protagonisti dell’evento saranno due importanti cantautori italiani Lorenzo Bertocchini e Massimo Priviero, e un duo di musicisti ucraini, gli Yaremchuk Brothers, fratelli e figli d’arte, che arriveranno direttamente dall’Ucraina per fare ascoltare i ritmi tradizionali del loro paese.

Il folk-rocker varesino Lorenzo Bertocchini (voce, chitarra acustica, ukulele e armonica) ha sei album all’attivo ed ha suonato ovunque in Italia, Europa e Usa. In “tempi normali” vanta un’attività live molto intensa, negli ultimi due anni è stato (ed è tuttora) protagonista di dirette su Facebook seguite da tutto il mondo.

Domenica sarà accompagnato dal fedele “compagno di palchi”, l’ottimo Giorgio Caserini (chitarra, cajon e cori).

Massimo Priviero è originario di Jesolo, ed è dall’ascolto e dall’amore per il folk, il blues e il rock che prendono forma le sue canzoni.

In particolare, il rock d’autore che si fonde con la ricerca poetica caratterizzeranno poi il suo suono, la sua scrittura, le sue produzioni.

Il suo nuovo Cd si intitola “Essenziale” e domenica sarà possibile ascoltare, in versione acustica, alcune delle canzoni che lo compongono.

Oltre al costante impegno sociale, Bertocchini e Priviero hanno in comune una certa “springsteenianità”. E anche se il primo canta in inglese e il secondo in italiano, Bruce è sicuramente una delle fonti di ispirazione di entrambi, insieme a Bob Dylan, Leonard Cohen e il grande cantautorato americano. E se Little Steven, il chitarrista storico della E Street Band, ha prodotto uno dei primi album di Massimo (“Nessuna Resa Mai”, 1990), Lorenzo ha condiviso il palco con “The Boss” durante un’edizione di “Light Of Day Benefit”, nel New Jersey.

Dopo anni di ricerca e di dura gavetta sui palchi, la musica di entrambi è sicuramente originale e meritevole di attenzione. La riprova domenica, per un concerto speciale per una causa davvero importante.

L’evento