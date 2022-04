Lo sparviero spenna il piccione. A Sant’Ambrogio va in scena la natura selvaggia

Into the wild a Sant’Ambrogio Olona. Via Vico, terra selvaggia. E passi per i cinghiali, che vengono a rovesciare i cassonetti dell’umido sotto il mio balcone. Ma ieri pomeriggio, mercoledì 6 aprile, intorno alle 15.45, ecco un altro scorcio di fauna non proprio cittadina. Metto l’auto in garage e a due metri, nel giardinetto sotto il mio balcone, due occhi gialli mi fissano.

Non sono un esperto di pennuti, ma certamente sono osservato da un falchetto o da un gheppio, un rapace di sicuro, che ha appena messo sotto un povero piccione e se lo sta mangiando, incurante del mio arrivo. Le piume svolazzano, il becco adunco arpiona la carne, di tanto in tanto torna a fissarmi, come a dire: «E questo che vuole?» e poi il falchetto continua il lauto pasto.

Le foto testimoniano il mio dire. In 41 anni di residenza in questa via, mai mi è capitata una simile visione.