L’omicidio di Rescaldina, i tuffi nel lago di Varese dalla spiaggia di Bodio, il messaggio d’amore e lo sport nel podcast del 4 aprile

Le principali notizie di lunedì 4 aprile nel podcast quotidiano di VareseNews

La Procura di Busto Arsizio, insieme ai militari della Compagnia dei Carabinieri di Legnano, stanno cercando di far luce sull’omicidio di un cittadino marocchino di circa 30 anni trovato senza vita nei boschi di Rescaldina sabato scorso da alcuni passanti. Giunti ormai alla quasi completa identificazione del corpo, è la pista del regolamento di conti nell’ambito dello spaccio di droga ad essere la più accreditata. L’uomo sarebbe stato ucciso a colpi d’arma da fuoco e la zona in cui è stato rinvenuto il corpo è proprio quella infestata da anni dagli spacciatori dei boschi,

Quarantacinque ettari di brughiera destinati a sparire se verrà approvato il Masterplan 2035 di Malpensa: a denunciarlo è Legambiente Lombardia che punta il dito contro l’espansione delle attività dell’aerostazione legate al settore cargo. Secondo Legambiente anziché sfruttare le immense aree del sedime aeroportuale, Sea, l’attuale gestore, con l’Autorità Nazionale per l’Aviazione Civile, intendono realizzare le nuove infrastrutture distruggendo proprio l’ambiente più vulnerabile. L’atto nel mirino è il Masterplan 2035 dell’aeroporto – non ancora approvato, ma sottoposto a VIA (valutazione di impatto ambientale) – che prevede un’espansione verso sud dell’area Cargo su ben 45 ettari di brughiera. Nessuna delle soluzioni alternative valutate per trovare un sito idoneo all’interno del sedime aeroportuale è stata ritenuta valida.

La spiaggetta di Bodio Lomnago potrebbe essere la prima ad ospitare i turisti nell’estate del 2022. È questo uno dei due luoghi scelti per testare la balneazione del lago di Varese, l’altro è la Schiranna. Il lido di Bodio è una lingua di terra che “sbuca” dalla ciclabile: ha una parte in cemento, due prati piuttosto grandi e un bel pontile. Un luogo molto bello ed accogliente ma non molto grande. «Terremo conto degli spazi – ha detto il sindaco Paolelli – Logisticamente è adatto ad accogliere i turisti: ci sono i parcheggi ma non possiamo rischiare l’affollamento. Dobbiamo quindi sperimentare i volumi e studieremo tutto con i comuni rivieraschi. È un grande successo però che tutto questo accada un anno prima di quanto era stato previsto».

«Dolcissimo tesoro…». Comincia così la lettera d’amore che un bambino ha trovato nei boschi di Bardello durante la giornata del verde pulito di, domenica 3 aprile. La missiva, datata 10 maggio 2021 è stata riposta in una bottiglia e affidata al bosco. Una storia che ha molto colpito i bimbi che avevano un obiettivo preciso: ripulire il bosco dalla spazzatura, iniziativa organizzata dall’Unione Ovest alla quale ha partecipato la Scuola primaria Molinari di Bardello. Nella bottiglia un nastro azzurro che teneva ferma una lettera mai arrivata, ma spedita da Flora che si concludeva con la più classica delle ammissioni: «Ti amo». I bimbi hanno consegnato la lettera arrivata dal bosco ai genitori.

In una serata nata grigia, come le nuvole che scaricano pioggia all’ingresso del PalaPentassuglia, la Openjobmetis di Roijakkers riesce a fare uscire un arcobaleno brillante. I biancorossi interrompono la breve striscia negativa di due sconfitte e ricacciano con grande personalità i timori di un ritorno nella zona medio-bassa della classifica: 72-75 per Varese in un finale con parecchia suspance nel quale però gli ospiti hanno ben capito di avere un briciolo di inerzia dalla propria parte.

