L’onorevole Gadda all’Oscargreen di Coldiretti: “Simbolo dell’Italia e della Lombardia fatta da giovani agricoltori coraggiosi e visionari”

«E’ stato un onore poter partecipare agli Oscar Green Coldiretti Giovani Impresa perché è emersa quell’Italia composta da eccellenze che hanno una visione del futuro. Bello e proficuo il confronto con le delegazioni lombarda e varesina per fare il punto sul territorio.

La manifestazione di Coldiretti ha premiato la creatività e l’innovazione dei giovani agricoltori italiani. Le categorie scelte rappresentano molto bene il nuovo vocabolario di una generazione in grado di assumersi il rischio d’impresa e di mettere a valore le sfide del nostro tempo. Fare rete, impatto sociale ed economia circolare, innovazione. La pandemia prima, e oggi la crisi internazionale, hanno mostrato quanto sia importante fare scelte strategiche e di sistema, con un’ottica multi settoriale e multi funzionale. Questo approccio il mondo agricolo lo conosce da sempre, perché è la sua essenza. Toccare con mano la passione e la competenza di questi ragazzi è per me motivo di orgoglio ma anche una speranza per il nostro presente e il futuro».

Lo ha scritto su Facebook la deputata di Italia Viva Maria Chiara Gadda, capogruppo di IV nella Commissione Agricoltura della Camera.