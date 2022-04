A Luino chiude ufficialmente il cantiere sulla statale 394, manca solo la segnaletica orizzontale

Ancora qualche giorno per completare la segnaletica orizzontale e la statale 394 tornerà ad essere completamente fruibile alla popolazione luinese e ai frontalieri. I semafori, attualmente mantenuti a lampeggiante, verranno eventualmente attivati per breve tempo solo in caso di traffico intenso, così da permettere agli operatori di concludere i lavori, e poi definitamente rimossi.

Ed è così che quasi dopo due anni e mezzo i lavori di messa in sicurezza della statale 394, iniziati sotto l’amministrazione Pellicini, sono stati finalmente portati a termine.

«Siamo molto contenti, l’infrastruttura è stata completata e ritorna a disposizione di tutta la cittadinanza ma soprattutto dei frontalieri, che non dovranno più patire lo stress quotidiano delle code al rientro dal lavoro. – racconta l’assessore Ivan Martinelli – L’unico rammarico che rimane è quello di vedere che, quando se ne aveva la possibilità, non si è insistito per includere in questa nuova infrastruttura anche un percorso ciclo-pedonale, a favore di una mobilità sostenibile e delle utenze più deboli e fragili».