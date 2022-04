A Luino inaugura “Tu sei un valore”, in mostra il coraggio delle donne d’Africa

Inaugura a Luino il 20 aprile la mostra fotografica “Tu sei un valore”, organizzata dal Centro Culturale San Carlo Borromeo e dalla Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo, con il patrocinio del Comune.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 20 al 27 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 a Palazzo Verbania a Luino.

Giovedì 21 aprile alle ore 18 presso la Sala Conferenze di Palazzo Verbania e in diretta streaming sul canale https://luino.civicam.it. Interverranno: Matteo Severgnini, in videocollegamento dall’Africa, Alberto Reggiori e Marina Lorusso.

La mostra rientra tra le iniziative promosse in occasione del centenario della nascita di don Luigi Giussani, fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, che ricorre quest’anno.

Di grande impatto, la mostra “Tu sei un valore”, racconta l’esperienza di un gruppo di donne ugandesi che hanno saputo riscoprire il proprio valore in condizioni di estrema difficoltà. Si parte da una delle guerre etniche più sanguinose dell’Africa (quella ugandese degli anni Ottanta) e si arriva a uno degli slum più grandi al mondo, a Kampala. Attraverso grandi foto, video e audio, si fa la conoscenza di Rose Busingye e delle “sue donne” del Meeting Point International.

Nell’amicizia con don Luigi Giussani, la giovane infermiera Rose aveva riconosciuto il suo valore, aveva incontrato Dio che ci ama e ci tratta come un tesoro inestimabile. È per questo incontro che inizia a stare con le donne dello slum fuggite dall’Uganda settentrionale a seguito della terribile guerra. Una storia incredibile capace in 30 anni di ridare dignità a persone convinte di non valere nulla, regalando una libertà nuova. Riscoprendo il loro valore infinito queste donne cominciano a curarsi e a prendersi cura dei propri figli.

La mostra, una delle più visitate al Meeting di Rimini dello scorso anno, è un percorso di vite che si incontrano e che si intrecciano e che generano una storia cui anche il visitatore alla mostra è chiamato a prendere parte.

L’ingresso è libero e per prenotare le visite guidate è necessario compilare il modulo attraverso il link: https://urly.it/3n0w3.

Allo stesso link è possibile anche effettuare la prenotazione per partecipare all’incontro di presentazione, che si svolgerà giovedì 21 aprile alle 18; per accedere alla sala occorre essere muniti di green pass.

La mostra è stata realizzata dal Meeting di Rimini con il sostegno di AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) e promossa, a livello locale, in collaborazione con Associazione Amici del Liceo “Vittorio Sereni” di Luino, Associazione Culturale “Amici di Giovanni Carnovali detto il Piccio”, AISU – Associazione Interculturale per lo Sviluppo Umano, Lions Club Luino, GIM Terre di lago e sponsorizzata da Frulli Antonio snc.